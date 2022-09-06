В конце октября выйдет настольная игра «Я не человек», все иллюстрации для которой были сгенерированы нейросетью. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба издательства Hobby World, создатели настолки.

По задумке все участники игры примеряют на себя роль робота, кроме одного — он тайно остается человеком и старается себя не выдать. Загадывается одно из нескольких изображений, которые нарисовали их «собратья-роботы». Человеку предстоит доказать, что его вид может составить конкуренцию машинам, и вычислить картинку, пока его не разоблачили.

В издательстве отмечают, что цель проекта — «предсказать и показать, как будут оформляться настольные игры в скором будущем» и помочь каждому «стать свидетелем нового этапа развития рынка».

Кроме того, предполагается, что игроки «Я не человек» поймут, на что способны современные технологии и какие необычные картины самых разных стилей получается создать с помощью нейросети. И хотя без людей оформление все еще не обходится, алгоритмы уже активно принимают участие в создании игр.

«Помните, как роботам было тяжело проходить тесты на распознавание изображений? Прошло немного времени, и они не теряли его даром. Пока люди расслаблялись за просмотром сериалов, искусственный интеллект научился не только отличать лестницы от гидрантов, но и самостоятельно рисовать картины, писать тексты и даже сочинять музыку. Каково это: чувствовать себя лишним элементом в новом цифровом мире?» — говорят создатели.