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Филиал Третьяковской галереи в Калининграде построят к концу 2023 года
Вчера в 16:26

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что филиал музея в Калининграде построят к концу 2023 года. Ее слова передает РИА «Новости».

Трегулова добавила, что первый выставочный проект может быть связан с искусством XX века, работа над программой сейчас ведется. Она, однако, не уточнила, какие течения будут охвачены в экспозиции.

Возводить филиал начали в феврале 2020 года на острове Октябрьский. Там же будут построены представительства Большого театра и Российского государственного института сценических искусств.

На сайте музея указано, что запланированная площадь выставочных залов калининградской Третьяковки — 5000 квадратных метров. В проекте также предусмотрены медиацентр с библиотекой, кафе и общедоступное пространство, вид из окон которого будет открываться на реку Преголя.

В июле 2022-го занимающаяся возведением филиала Третьяковки компания «Стройтрансгаз — Запад» сообщила, что строительство завершено на 50% — рабочие уже трудятся над фасадом здания.

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