Тикток-звезды Чарли и Дикси Д’Амелио запустили собственные бренды для продажи обуви и косметики

Тикток-звезды Чарли и Дикси Д’Амелио запустили собственные бренды. Они начнут продавать женскую обувь и уходовую косметику. Об этом сообщил Business of Fashion.

Среди инвесторов нового бизнеса сестер числятся CEO Fanatics Inc. Майкл Рубин, старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению Apple Эдди Кью и один из руководителей Autograph Ричард Розенблатт.

Продукция от Д’Амелио выйдет уже в ближайшие месяцы. В данный момент девушки занимаются разработкой продуктов, их дизайном и продвижением. Отец сестер Марк Д’Амелио руководит бизнесом.

Ранее он уже занимался продажей товаров для поклонников своих дочерей. В будущем Д’Амелио, возможно, начнет выпускать продукты питания под брендом сестер.

«Мы чувствуем, что это следующий шаг для них. У нас есть возможность делать что‑то для себя. Вот откуда это взялось», — прокомментировал он предпринимательские амбиции своей семьи.

18-летняя Чарли и 21-летняя Дикси Д’Амелио ранее сотрудничали с такими компаниями, как Dunkin’ Brands Group Inc. и Sabra Dipping Co. Они создали линию одежды Hollister, а также выступили героями сериала на Hulu.

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