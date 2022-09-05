Реклама
Новости
В Москве пройдет Большой детский фестиваль
16:42
Евросоюз приостанавливает действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября
16:19
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
Магазины H&M останутся открытыми, пока большая часть стока не будет распродана
Обновлено в 16:16
Посмотрите тизер военной драмы Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен»
16:09
Калининградских врачей приговорили к 9 и 9,5 года колонии по делу об убийстве недоношенного младенца
15:27
Работники авиакомпании сломали коляску художнице с инвалидностью и не возмещают ущерб
15:17
nasa.gov
НАСА выпустило подробную 3D-карту Солнечной системы. Там можно смотреть на астероиды и кометы
15:05
Рассмотрение дела Асмус о дискредитации ВС РФ перенесли и сделали закрытым. А Рудину оштрафовали
14:57
ЦБ запретит россиянам покупать ценные бумаги из недружественных стран с января
14:27
Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона
14:20
Бьорк — лесная фея, окруженная грибами, в клипе на «Atopos» — первый сингл с нового альбома
14:16
Стартовали съемки сериала «Открытый брак» с Мариной Александровой
13:59
Журналистка Евгения Альбац* уехала из России. Она будет преподавать в Нью-Йоркском университете
12:58
У «Новой рассказ-газеты» отозвали свидетельство о регистрации СМИ
12:19
В британском утреннем телешоу разыграли оплату счетов за электроэнергию
12:16
Стивен Спилберг и Марк Райлэнс снимут исторический сериал
11:42
kremlin.ru
Песков: с теми, кто не поддерживает российскую спецоперацию и не нарушает закон, ведется дискуссия
11:13
На закрытии летнего сезона в Powerhouse выступят друзья клуба и новые герои
10:40
Росстат: с начала года из России выехали более 400 тыс. человек
10:14
«Уйти я, конечно, не имею права»: Кадыров заявил, что не собирается в отставку с поста главы Чечни
09:44
Жители Чили проголосовали против новой конституции. Они предпочли оставить конституцию Пиночета
Вчера в 23:52

Граждане Чили проголосовали против новой конституции. 62% жителей страны высказались против принятия нового документа, 38% — за. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

В результате в стране останется действительной конституция, принятая в 1980-х годах во время правления диктатора Аугусто Пиночета. Такой итог голосования был предсказуемым, однако столько серьезного несогласия с правками конституции аналитики не ожидали.

Большинство граждан Чили выступают за редактуру главного документа страны. Однако предложения правительства президента Габриэля Борича они сочли чрезмерно радикальными.

Новая конституция предусматривала замену сената страны на совет регионов, обеспечение 50% должностей в правительственных учреждениях для женщин и признание права на аборт.

Чили предлагалось признать многонациональной республикой, а сообществам коренных народов Америки дать право на занимаемые ими земли и имеющиеся там ресурсы. Этот шаг затронул бы 13% граждан — именно столько в Чили аборигенов.

«Чили нужны перемены, но не нужен коммунизм, а именно к нему нас попытались привести через этот процесс. Он создавал в Чили неравенство и разделял людей», — прокомментировала жительница Сантьяго Моника.

Борич намерен сформировать новых текст конституции, который «учтет вынесенные из процесса уроки с тем, чтобы склонить на свою сторону большую часть граждан». Когда чилийцам предложат новый проект документа, пока неизвестно.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Аугусто Пиночет
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение