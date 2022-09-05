Жители Чили проголосовали против новой конституции. Они предпочли оставить конституцию Пиночета

Граждане Чили проголосовали против новой конституции. 62% жителей страны высказались против принятия нового документа, 38% — за. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

В результате в стране останется действительной конституция, принятая в 1980-х годах во время правления диктатора Аугусто Пиночета. Такой итог голосования был предсказуемым, однако столько серьезного несогласия с правками конституции аналитики не ожидали.

Большинство граждан Чили выступают за редактуру главного документа страны. Однако предложения правительства президента Габриэля Борича они сочли чрезмерно радикальными.

Новая конституция предусматривала замену сената страны на совет регионов, обеспечение 50% должностей в правительственных учреждениях для женщин и признание права на аборт.

Чили предлагалось признать многонациональной республикой, а сообществам коренных народов Америки дать право на занимаемые ими земли и имеющиеся там ресурсы. Этот шаг затронул бы 13% граждан — именно столько в Чили аборигенов.

«Чили нужны перемены, но не нужен коммунизм, а именно к нему нас попытались привести через этот процесс. Он создавал в Чили неравенство и разделял людей», — прокомментировала жительница Сантьяго Моника.

Борич намерен сформировать новых текст конституции, который «учтет вынесенные из процесса уроки с тем, чтобы склонить на свою сторону большую часть граждан». Когда чилийцам предложат новый проект документа, пока неизвестно.

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