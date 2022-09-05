Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики страны за рубежом. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, гуманитарная политика России за рубежом должна быть направлена на формирование объективного восприятия страны в мире, ее роли в истории и продвижение традиций и идеалов, присущих государству.

Предполагается, что Россия будет «хранителем и защитником традиционных духовно-нравственных ценностей, духовного наследия мировой цивилизации», при этом признающим «принципы равенства, справедливости, невмешательства во внутренние дела других государств».

Культура страны в указе рассматривается как «эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами». Ее продвижение необходимо, по мнению президента, для противодействия попыткам «дискредитировать русский мир».

Под культурой, в частности, понимается менталитет. Ему, как указано в документе, «присущи взаимопомощь, коллективизм, вера в добро и справедливость».

Президент ставит задачу укрепления представления о России как о стране, «где динамично развивается социально-культурная жизнь в условиях свободы литературного, художественного и других видов творчества, плюрализма мнений, отсутствия цензурных ограничений».

Отдельно указ утверждает необходимость развития двустороннего сотрудничества с постсоветскими государствами, в их числе — Абхазия, Южная Осетия, ДНР и ЛНР.

«При развитии гуманитарных и культурных связей с прибалтийскими государствами, а также с Молдавией и Грузией следует учитывать вопросы соблюдения прав русскоязычного населения в этих государствах», — добавлено в документе.

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