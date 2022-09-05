Реклама
Новости
В Москве пройдет Большой детский фестиваль
16:42
Евросоюз приостанавливает действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября
16:19
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
Магазины H&M останутся открытыми, пока большая часть стока не будет распродана
Обновлено в 16:16
Посмотрите тизер военной драмы Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен»
16:09
Калининградских врачей приговорили к 9 и 9,5 года колонии по делу об убийстве недоношенного младенца
15:27
Работники авиакомпании сломали коляску художнице с инвалидностью и не возмещают ущерб
15:17
nasa.gov
НАСА выпустило подробную 3D-карту Солнечной системы. Там можно смотреть на астероиды и кометы
15:05
Рассмотрение дела Асмус о дискредитации ВС РФ перенесли и сделали закрытым. А Рудину оштрафовали
14:57
ЦБ запретит россиянам покупать ценные бумаги из недружественных стран с января
14:27
Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона
14:20
Бьорк — лесная фея, окруженная грибами, в клипе на «Atopos» — первый сингл с нового альбома
14:16
Стартовали съемки сериала «Открытый брак» с Мариной Александровой
13:59
Журналистка Евгения Альбац* уехала из России. Она будет преподавать в Нью-Йоркском университете
12:58
У «Новой рассказ-газеты» отозвали свидетельство о регистрации СМИ
12:19
В британском утреннем телешоу разыграли оплату счетов за электроэнергию
12:16
Стивен Спилберг и Марк Райлэнс снимут исторический сериал
11:42
kremlin.ru
Песков: с теми, кто не поддерживает российскую спецоперацию и не нарушает закон, ведется дискуссия
11:13
На закрытии летнего сезона в Powerhouse выступят друзья клуба и новые герои
10:40
Росстат: с начала года из России выехали более 400 тыс. человек
10:14
«Уйти я, конечно, не имею права»: Кадыров заявил, что не собирается в отставку с поста главы Чечни
09:44
Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом
Вчера в 18:31

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики страны за рубежом. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, гуманитарная политика России за рубежом должна быть направлена на формирование объективного восприятия страны в мире, ее роли в истории и продвижение традиций и идеалов, присущих государству.

Предполагается, что Россия будет «хранителем и защитником традиционных духовно-нравственных ценностей, духовного наследия мировой цивилизации», при этом признающим «принципы равенства, справедливости, невмешательства во внутренние дела других государств».

Культура страны в указе рассматривается как «эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами». Ее продвижение необходимо, по мнению президента, для противодействия попыткам «дискредитировать русский мир».

Под культурой, в частности, понимается менталитет. Ему, как указано в документе, «присущи взаимопомощь, коллективизм, вера в добро и справедливость».

Президент ставит задачу укрепления представления о России как о стране, «где динамично развивается социально-культурная жизнь в условиях свободы литературного, художественного и других видов творчества, плюрализма мнений, отсутствия цензурных ограничений».

Отдельно указ утверждает необходимость развития двустороннего сотрудничества с постсоветскими государствами, в их числе — Абхазия, Южная Осетия, ДНР и ЛНР.

«При развитии гуманитарных и культурных связей с прибалтийскими государствами, а также с Молдавией и Грузией следует учитывать вопросы соблюдения прав русскоязычного населения в этих государствах», — добавлено в документе.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Владимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение