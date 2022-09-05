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Cosmic Book News: Генри Кэвилл и Элизабет Олсен могут сняться в сериале «Дом дракона»
Вчера в 16:17

Британский актер Генри Кэвилл («Агенты А.Н.К.Л.», «Человек из стали») и звезда сериала «ВандаВижен» Элизабет Олсен могут появиться в «Доме дракона». Об этом написал Cosmic Book News со ссылкой на инсайдера Дэниела RPK.

По его словам, Кэвилла и Олсен рассматривают для участия во втором сезоне шоу-приквела «Игры престолов». Какие роли они могут сыграть, не сообщается. На какой стадии находятся переговоры с артистами, также неизвестно.

Издание отмечает, что участию Кэвилла в проекте может помешать его большая занятость. Актер продолжает сниматься в сериале «Ведьмак», а также, согласно слухам, планирует вернуться к роли Супермена.

Кроме того, Кэвилл может присоединиться к киновселенной Marvel: его появление в роли Гипериона ожидается во втором сезоне сериала «Локи». Кроме того, Кэвилл задействован еще в нескольких проектах.

Олсен же, напротив, не имеет столь обширных творческих планов. Cosmic Book News отмечает, что она недавно завершила съемки «Любви и смерти», а на сайте IMDb в ее фильмографии уже появилась строчка о возможном участии в «Доме дракона».

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