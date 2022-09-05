Исмаэль Крус Кордова рассказал, каково быть первым темнокожим эльфом во вселенной «Властелина колец»

Американский актер Исмаэль Крус Кордова, сыгравший эльфа Арондира в сериале «Властелин колец: Кольца власти», дал интервью журналу Esquire. Он рассказал, как мечтал сняться в картине по вселенной Джона Толкина, каково быть первым темнокожим эльфом и насколько сложным выдался путь.

С чего все началось

Кордова всегда хотел стать актером, в частности, сыграть одного из эльфов, созданных Толкином. Он видит много общего в их истории и своей жизни. Например, эльфы очень близки к природе, а он родился в Пуэрто-Рико в окружении величественных гор и рек.

Однако будучи афролатиноамериканским подростком, который вырос не в самой обеспеченной семье, поначалу Исмаэль Крус Кордова не мог представить себя среди эльфов, которых всегда играли белые.

«Я стремился найти свой голос и голос для своего народа. Но потом я задался вопросом: почему в этих фильмах нет никого похожего на меня?»

Кастинг

Летом 2019 года наступил переломный момент: у Исмаэля Круса Кордовы появилась возможность пройти прослушивания на проект стриминговой платформы Amazon Prime Video. На тот момент все детали создатели держали в тайне, было известно лишь, что проект основан на «Властелине колец» Толкина. Когда Кордова читал свой текст, он даже не знал, какую роль отыгрывает.

© Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Актер проходил прослушивания в течение нескольких месяцев. Даже после того, как он получил от Amazon два отказа, не хотел останавливаться.

«Это не тот ответ, который мне нужен, — сказал Кордова своему менеджеру после первого отказа. — Это моя роль, и я ее сыграю».

Актер записал еще один ролик для прослушиваний в палатке в Южной Африке. Наконец его пригласили в Новую Зеландию на полноценный кастинг. Только тогда он узнал, что добивается роли эльфа, которая описывается как «безумно эмоциональная».

После этого откровения он пришел на прослушивание с еще большей уверенностью. По словам Кордовы, он «оставил там всю свою душу». «Такие персонажи как-будто сами находят тебя. Я просто всегда знал, что это мое», — заявил он.

Финал

В конечном итоге Исмаэль Крус Кордова стал Арондиром, новым эльфом, который был создан специально для сериала, но с сохранением канонов Толкина. Там, где многие актеры могут испугаться масштабов работы с такой культовой историей, Кордова увидел «огромную, бесконечную возможность».

«Эльфы и люди не двигаются одинаково, они не говорят одинаково. Их мотивы и чувства не одинаковы. Они вечны — и их отношения со временем и работой не одинаковы», — говорит актер.

Он погрузился в процесс с особым рвением, чтобы сыграть бессмертного воина «благодати, уязвимости и тихой силы», и ежедневно тренировался, чтобы освоить такие боевые искусства, как ушу, кунг-фу и капоэйра.

«Я знал, что меня увидит мир. Мне нужно было быть неоспоримым, самым эльфийским эльфом, каким я только мог», — рассказал Кордова в интервью.

© Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Исмаэля Круса Кордову не испугало, что это один из самых дорогих сериалов в истории, да еще и адаптация одного из самых популярных литературных произведений в мире. Он называет свое участие в сериале «путешествием эпических масштабов».

«Я с таким трудом добивался этой роли именно для того, чтобы усилить инклюзивность и расширить присутствие цветных людей на экране. Я чувствовал, что способен справиться с этой задачей. Я сделал все, чтобы мой эльф был максимально эльфийским, максимально потрясающим, поскольку знал, что без расистских выпадов не обойдется. У них никогда не получится использовать в виде предлога фразу: „Но эльфы так не выглядели“. Да, они так не выглядели, а теперь выглядят», — отвечает Кордова всем критикам сериала, которые не ожидали увидеть темнокожего эльфа.

Критика участия темнокожих людей в сериале

Некоторые фанаты серии негативно отреагировали на участие темнокожих актеров в сериале. На платформе Metacritic и Rotten Tomatoes пишут, что авторам стоило бы получше изучить книги, потому что дочь короля гномов, принцесса Диса, не может быть темнокожей.

«Это не Толкин, это не „Властелин колец“. Это интерсекциональный феминизм и культурное разнообразие, которое проталкивают силой», — написал пользователь с ником Miller13.

Негативные отзывы на эту тему есть и со стороны критиков. Например, Брэндон Морс, заместитель главреда новостного агентства RedState, заявляет, что прочитал все книги из серии «Властелин колец» и фактически может процитировать их по памяти. По его словам, создатели «Колец власти» пригласили темнокожих актеров, чтобы «впихнуть политику социальной справедливости» в мир Толкина.

«Если вы делаете упор на внедрении современных политических настроений, таких как одержимость левых вопросами идентичности, то смещаете фокус с создания хорошей истории. Вы эффективно делаете искусство, предназначенное для сообщения или пропаганды, а не сообщение, которое соответствует искусству», — пишет Морс.

Звездная поддержка и реакция создателей

Продюсер сериала «Властелин колец: Кольца власти» Линдси Уэбер в ответ на критику сказала, что в оригинальных книгах присутствуют выдуманные расы, а произведения Толкина должны быть «предназначены для всех».

«Нам казалось вполне естественным, что адаптация произведения Толкина будет отражать, как на самом деле выглядит мир. Его истории посвящены выдуманным расам, которые делают все, что могут, объединяясь и отказываясь от изоляции собственных культур», — заявила Уэбер.

Исследовательница Толкина Мариана Риос Мальдонадо сказала: «Кто эти люди, которые ощущают угрозу или отвращение от идеи чернокожего эльфа, эльфа-азиата или эльфа-латиноса? В моем представлении весьма глупо сравнивать вымышленную и реальную расу, с таким же успехом можно сделать гномов с тем же ростом, что у людей, в угоду толерантности, но только они перестанут быть гномами, также как и эльфы».

К спорам между фанатами и создателями «Колец власти» об участии темнокожих актеров также присоединился писатель, сценарист и режиссер Нил Гейман («Песочный человек», «Доктор Кто», «Люцифер»). Он решил высказаться после того, как увидел обсуждение интервью Ленни Генри, исполнившего роль одного из мохноногов. Фанаты заявляли, что Джон Толкин описывал расу как «нечерных», поэтому Генри вообще не стоит открывать свой рот.

«Толкин описал мохноногов как „более смуглых“, чем другие хоббиты. Так что я думаю, что все, кто ворчит, либо расисты, либо не читали Толкина. Выбирайте, что вам больше нравится», — сказал Гейман.

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