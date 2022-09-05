В историческом московском особняке пройдет вечеринка Eyes Wide Shut. Все посетители будут в масках

9 сентября в историческом особняке в центре Москвы пройдет тематическая вечеринка Eyes Wide Shut. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В лайнапе — Art of Voice, Bet Lon, Dia B&B Arteria, Doyeq, Hideki, Kurt, Solway & Elray и Serferali. Среди гостей можно будет встретить популярных блогеров, звезд шоу-бизнеса, моделей, светских людей столицы и представителей арт-профессий.

Вечеринка начнется в 22.00, а закончится в 6.00. Билеты можно купить на «Афише». Пускать будут только совершеннолетних.

Название ивента отсылает к последнему фильму Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». В нем главный герой попадает на ритуальную оргию в древнем замке. Как и в картине Кубрика, все посетители Eyes Wide Shut обязаны будут надеть карнавальные маски. Как и в картине Кубрика, действие будет происходить в историческом здании — особняке XVIII века княгини Ольги Туркестановой-Аргамаковой.

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