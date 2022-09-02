В аэропортах Франкфурта и Мюнхена отменили почти 800 рейсов из‑за забастовки пилотов Lufthansa

В аэропортах Франкфурта и Мюнхена отменили почти 800 рейсов из‑за забастовки пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Около 130 тыс. пассажиров не смогли улететь по запланированным маршрутам. Причиной забастовки стал отказ в повышении зарплат летчиков на 5,5% в 2022 году. Переговоры с руководством Lufthansa не дали своих плодов.

В Lufthansa требования летчиков посчитали чрезмерными, поскольку это увеличит расходы на персонал в ближайшие два года на 40%. После этого пилоты объявили, что намерены бастовать.

Профсоюз Vereinigung Cockpit анонсировал забастовку за несколько дней. В ответ авиакомпания предложила повысить базовую зарплату на 900 евро в месяц в течение полутора лет.

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