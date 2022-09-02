«Театр»: московские театры начали отменять спектакли режиссера Дмитрия Крымова

Московские театры начали отменять спектакли режиссера Дмитрия Крымова по распоряжению Департамента культуры столицы. Об этом заявил журнал «Театр».

По информации издания, «Школа современной пьесы» остановила продажу билетов на показы постановки «Все тут». Спектакль не планируют демонстрировать «до февраля», сообщили артисты труппы.

Изменения в афишах произошли также в «Школе драматического искусства», Театре имени Пушкина и «Мастерской Петра Фоменко». Там должны были состояться спектакли «Безприданница», «О-й. Поздняя любовь», «Костик» и «Дон Жуан».

Первые две постановки были отменены, на остальные в данный момент невозможно купить билеты. При этом спектакли Крымова в репертуаре федеральных театров МХТ имени Чехова и Театра Наций пока сохранились.

В «Театре» предполагают, что отмены спектаклей режиссера могут быть связаны с его временным отъездом из России в США и критикой специальной военной операции на Украине.

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