Реклама
Новости
МакГрегор оскорбил Хасбика в соцсетях, а потом стер посты. Блогер ему ответил, а юзеры сделали мемы
18:55
Радио Долин/YouTube
«Театр»: московские театры начали отменять спектакли режиссера Дмитрия Крымова
18:50
Константин Райкин допустил передачу Высшей школы сценических искусств государству
17:59
Десятки российских НКО проведут день открытых дверей с экскурсиями и мастер-классами
17:50
На фото впервые попало семейство с пятью амурскими тигрятами в дикой природе
17:07
Глава Минэкономразвития сообщил о продлении программы параллельного импорта
16:54
В парламенте Лихтенштейна дебаты о землетрясениях пришлось остановить из‑за землетрясения
16:44
Mount Kimbie/YouTube
Mount Kimbie опубликовали четыре трека. Среди них — совместная работа со Slowthai и Дэнни Брауном
16:30
Теперь официально: Electrolux уходит из России и передает бизнес местному руководству
16:11
В соцсетях шутят про Ди Каприо и его возлюбленных, которых он бросает, как только им исполняется 25
15:59
«Аэрофлот» и Александр Сысоев в рамках ВЭФ представят совместный гастропроект
15:09
«Я календарь переверну»: слушаем ремейк на «Третье сентября» от Крида и Шуфутинского
15:04
Suede выложили новый сингл «That Boy on the Stage»
15:04
В МХТ отменят несколько постановок из‑за военной операции на Украине
14:41
digboston/Flickr
NOFX прекратят деятельность после 2023 года
14:33
В России создадут аналог базы данных Bloomberg
14:05
В Музее Москвы покажут хореографическую постановку «Явь» победительницы Context Symphony
13:34
Посольство России в Вашингтоне создало книгу соболезнований в связи со смертью Горбачева
12:58
Forbes: «Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» о поставках машин, опасаясь их дефицита
12:37
ЦБ: убытки банковского сектора за первые полгода 2022-го достигли 1,5 трлн рублей
11:56
«Театр»: московские театры начали отменять спектакли режиссера Дмитрия Крымова
Сегодня в 15:50

Московские театры начали отменять спектакли режиссера Дмитрия Крымова по распоряжению Департамента культуры столицы. Об этом заявил журнал «Театр».

По информации издания, «Школа современной пьесы» остановила продажу билетов на показы постановки «Все тут». Спектакль не планируют демонстрировать «до февраля», сообщили артисты труппы.

Изменения в афишах произошли также в «Школе драматического искусства», Театре имени Пушкина и «Мастерской Петра Фоменко». Там должны были состояться спектакли «Безприданница», «О-й. Поздняя любовь», «Костик» и «Дон Жуан».

Первые две постановки были отменены, на остальные в данный момент невозможно купить билеты. При этом спектакли Крымова в репертуаре федеральных театров МХТ имени Чехова и Театра Наций пока сохранились.

В «Театре» предполагают, что отмены спектаклей режиссера могут быть связаны с его временным отъездом из России в США и критикой специальной военной операции на Украине.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Дмитрий Крымов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение