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12:58
Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательные программы
Сегодня в 16:12

Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательные программы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора телеканала Константина Эрнста.

«Когда 24 февраля началась специальная военная операция, мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку. <…> Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию», — заявил Эрнст.

Он отметил, что общественно-политические программы продолжат выходить в эфир, а развлекательный контент начнет появляться в сетке в выходные дни: увидит свет значительное количество сериалов.

Так, планируется выход восьмисерийного проекта об истории движения декабристов и новых сезонов «Триггера» и «Мажора».

Первый канал начал менять сетку вещания 25 февраля, исключив из нее ряд программ, включая «Вечерний Ургант». Его примеру последовала ВГТРК, отредактировав программу передач «России-1».

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