«Я календарь переверну»: слушаем ремейк на «3 сентября» от Крида и Шуфутинского

Хип-хоп-исполнитель Егор Крид и певец Михаил Шуфутинский выпустили совместный сингл под названием «3 сентября» — переосмысление одноименного хита Шуфутинского. Послушать его можно на всех популярных стриминговых площадках.
В новом треке Крид, как и Шуфутинский в 1994-м, рассказывает свою историю любви, которая закончилась 3 сентября. Артист делает отсылку к главному хиту рэп-группы Marselle «Москва» и вспоминает день, когда произошло расставание: «Я календарь переверну, и там снова третье».
Шуфутинский специально для этого фита перезаписал ставший легендарным припев. Известные строчки он исполнил под мелодичный рэп-бит с элементами шансона.
Михаил Шуфутинский рассказывает, что песня Игоря Крутого «Третье сентября» на стихи Игоря Николаева является знаковой и значимой в его творчестве. По его словам, ему понравилась идея записать ремейк, потому что он «всегда с радостью и интересом откликается на творческие предложения» и ему «импонируют музыкальные эксперименты и импровизации».
Вместе с треком Крид и Шуфутинский сразу же записали клип на новое «3 сентября». Смотрим.