«Я календарь переверну»: слушаем ремейк на «3 сентября» от Крида и Шуфутинского

«Год назад у меня появилась такая идея. Я встретился с Михаилом в ресторане, куда он приехал на новом джипе „майбаха“, в руках сигара — я понял, что рядом со мной биг-босс. Я закинул свою мысль и сказал, как я все это вижу, он согласился. В прошлом году, к сожалению, не срослось (подвел битмарь). Пару недель назад я был на гастролях в Турции, оставалось 3 недели до сентября, у меня вроде уже вышел летний хит, и можно было расслабиться, но я решил возобновить работу над старой идеей. Вдохновившись, за пару минут написал первый куплет и скинул аудио Михаилу, ему зашло. По прилету поехал на студию и прикоснулся к легендарному. Мы сделали с Алексом Давиа новый бит, новый темп, и вроде бы получилось не менее легендарно».

Егор Крид о работе над треком