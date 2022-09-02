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В России создадут аналог базы данных Bloomberg
Сегодня в 11:05

Центр международных и сравнительно-правовых исследований (ЦМСПИ) при поддержке Газпромбанка создаст аналог прекративших работу в России баз данных Bloomberg и Refinitiv. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.

Российский портал корпоративных финансовых и нефинансовых данных будет называться «Мир инвестиционных данных», или коротко «Мирида». В англоязычном варианте — Mirida, или Mirida Analytics.

По задумке, проект удовлетворит потребности рынка по части аналитических данных в российском и международном корпоративном сегменте. Компании смогут быстро находить операционные, финансовые и ESG показатели контрагентов, конкурентов и объектов инвестиций по всему миру, а также строить «усредненные бенчмарки по интересующим показателям, чтобы определять свои стратегические и операционные цели».

Сервис находится на пилотном этапе разработки. Запустить его в работу для широкого круга пользователей создатели намерены в августе 2023 года.

На первой стадии клиенты портала получат доступ к более чем 300 показателям примерно 3000 компаний, возможность выявлять среднеотраслевые значения по этим показателям в разрезе секторов и географических регионов, а также анализировать динамику этих показателей. На второй стадии функционал системы планируется расширить, добавив в нее макроэкономический раздел.

Базы Bloomberg позволяли участникам рынка получить информацию о текущей новостной повестке, которая влияет на конъюнктуру рынка, и финансовых инструментах. Кроме того, можно было совершать торговые сделки и общаться с другими участниками рынка. В апреле Bloomberg отключил российские компании от своих терминалов.

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