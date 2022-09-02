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ЦБ: убытки банковского сектора за первые полгода 2022-го достигли 1,5 трлн рублей
Сегодня в 08:56

С января по июнь 2022 года российский банковский сектор потерпел убытки в размере 1,5 трлн рублей. Об этом РБК сообщил первый заместитель председателя правления Центробанка Дмитрий Тулин.

По его словам, убыточной по итогам первого полугодия этого года оказалась четверть банков — около 82 из 329 действующих по состоянию на 1 июня. Большинство из них являются крупными кредитными организациями.

66,7% совокупного убытка (1 трлн рублей) принесли операции, связанные с иностранной валютой. Как отмечает Тулин, речь идет «о потерях по сделкам с производными финансовыми инструментами».

«Многим банкам не повезло по закону бутерброда, который падает всегда не той стороной. Волатильность валютного курса была огромная, сначала рубль упал, а потом отжался — курс был 110, а потом стал 55. Так получилось, что на низком курсе рубля зафиксировали убытки по производным финансовым инструментам», — рассказал первый зампред ЦБ.

Кроме того, на финансовый результат повлияла отрицательная переоценка по открытым валютным позициям. У банков, которые занимаются международными операциями, есть открытая балансовая позиция по валютному риску, которую они теперь не могут быстро закрыть.

«Соответственно, курс меняется, и меняется финансовый результат из‑за эффекта валютной переоценки. У некоторых банков перекосило позицию в неудачную с точки зрения рыночной конъюнктуры сторону. Они потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении», — сообщил Тулин.

При этом Дмитрий Тулин убежден, что банки обошлись «малой кровью». По его словам, в 2021 году сектор показал рекордную чистую прибыль в 2,4 трлн рублей, вместе с тем, банки имеют запасы капитала. По состоянию на 1 января Центробанк оценивал его в 7 трлн руб.

Как отмечает издание, это первое раскрытие информации о последствиях кризиса на финансовые результаты банков. В последний раз ЦБ публиковал данные о чистой прибыли банков в январе, тогда она составила в общей сложности 164 млрд рублей. В феврале Банк России разрешил засекретить финансовую отчетность.

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