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«Изобретательно, но кринжово»: писателю Александру Пелевину пришла пугающая посылка
Сегодня в 16:11

Писателю и журналисту Александру Пелевину в Петербурге пришла угрожающая посылка, в которой были мыло, веревка и леденец фаллической формы. Об этом сообщили «Фонтанка», «Комсомольская правда» и 78.ru.

Пелевин заявил, что не знает, кто может быть отправителем. Он отметил, что пугающий подарок ему передал курьер «Озона». «Изобретательно, но кринжово, конечно», — прокомментировал писатель.

Пелевин добавил, что «отнесся бы к этому, как к неудачной шутке, но последние соббытия заставляют отнестись к этому более серьезно». Какие события имел в виду журналист, не уточняется.

«Есть соврешенно очевидный посыл, что есть некие люди, которые знают, где я живу, и хотят моей смерти», — пояснил Пелевин. Он подчеркнул, что в соцсетях он получал «массу угроз» и ранее.

В СМИ отметили, что угрозы Пелевину могут быть связаны с его публичной поддержкой специальной военной операции на территории Украины.

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