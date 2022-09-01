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Сосо Павлиашвили и Ольга Серябкина рассказали о своих школьных временах в плейлисте «Звука»
Сегодня в 10:11

Сосо Павлиашвили, Валерий Кипелов, Ольга Серябкина и другие артисты поделились воспоминаниями о своих школьных годах. Их можно послушать в специальном плейлисте «Звука», приуроченном к 1 сентября.

В проекте также поучаствовали Митя Фомин, Дмитрий Филатов из группы Filatov & Karas, Анна Семенович, солистка группы 5sta Family Лоя, группа NLO, певицы Сюзанна, Тося Чайкина, Elvira T, Mona, рэпер Lizer, музыканты Фогель, Akmal’, Amchi, Ваня Дмитриенко, Toni, Haru.

Павлиашвили рассказал о разбитом в школьной драке носе, Кипелов вспомнил строго директора, а Фомин — хулиганское прошлое и нежные чувства к учительнице начальных классов.

«В восьмом классе меня отвели к директору по очень смешной причине. Я принесла как‑то в школу гитару и играла каверы на группу 5’Nizza, на Эми Уайнхаус, и мне кидали деньги. На второй или третьей перемене меня отвели к директору, а я заработала в районе 1000 рублей мелочью. Директор сказал, что я не имею права зарабатывать здесь деньги. Я отдала эти деньги директору и надеюсь, что они пошли на нужды школы или хотя бы на бумагу в принтере», — поделилась Чайкина своей историей.

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Сосо ПавлиашвилиОльга СерябкинаВалерий КипеловМитя ФоминДмитрий ФилатовАнна СеменовичЭми Уайнхаус
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