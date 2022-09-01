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Минцифры предложило использовать «Госуслуги» для подтверждения личности в бытовых ситуациях
Сегодня в 07:35

Минцифры России предложило запустить на «Госуслугах» сервис, который позволит быстро подтверждать личность в бытовых ситуациях. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

Например, сервис можно будет использовать для подтверждения права бесплатного проезда в общественном транспорте, для получения скидки в магазинах, при посещении мероприятий с ограничениями на вход или для входа в офис с пропускной системой.

Полный список ситуаций, в которых можно будет применять такую идентификацию личности, определит Правительство, в случае если инициатива будет одобрена.

В министерстве считают, что технология станет удобным дополнением к бумажному паспорту для тех, кто всегда со смартфоном. При этом сервис не заменит основной документ и его использование не будет обязательным.

Пилотным регионом, где впервые запустится сервис, вероятнее всего будет Москва.

Глава Минцифры Максут Шадаев напомнил, что подобная практика уже существует в рамках нескольких проектов, в числе которых борьба с ковидом, «Пушкинская карта» и паспорт болельщика. По его словам, технология безопасной идентификации граждан с помощью смартфонов уже опробована и она работает.

«Нам кажется, что эту практику можно ограниченно распространить на другие бытовые ситуации <…> Там, где паспорт бумажный не всегда удобно показывать», — сказал Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

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