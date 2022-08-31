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На аукцион Christie’s впервые за 30 лет выставят картину Дэвида Хокни «Раннее утро, Сент-Максим»
Сегодня в 22:32

На аукцион Christie’s впервые за 30 лет выставят картину Дэвида Хокни «Раннее утро, Сент-Максим», написанную британским художником в 1968 году. Об этом сообщил Independent.

Полотно войдет в число предметов искусства, которые появятся на торгах, посвященных XX и XXI векам. Они пройдут в Лондоне 13 октября. Предварительная стоимость картины оценивается в 7-10 млн фунтов стерлингов.

По словам специалистов, «Раннее утро, Сент-Максим» отражает период жизни Хокни, когда он находился в отношениях с Питером Шлезингером. Возлюбленные совершили путешествие по Франции, во время которого и появилась картина.

На полотне Хокни изобразил французскую ривьеру на рассвете. Картина выполнена в розовых и бирюзовых тонах и, как считают в Christie’s, отражает «чувства глубокого удовлетворения и легкости», которые испытывал художник в момент рассвета его любовных отношений.

В аукционном доме уверены, что работа Хокни вызовет большой интерес у коллекционеров. Последний раз приобрести ее было возможно более 30 лет назад — на аукционе в Нью-Йорке в 1988 году.

В начале осени «Ранее утро, Сент-Максим» можно будет увидеть на выставке в Сеуле — там картина пробудет с 3 по 5 сентября. Затем она отправится в Гонконг, а после — в Нью-Йорк. Лондонские ценители искусства смогут оценить полотно с 6 октября.

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