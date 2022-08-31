Звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри снимется в приквеле хоррор-франшизы «Омен»

Звезда сериала «Дом с прислугой» Нелл Тайгер Фри сыграет главную роль в фильме «Первый Омен» — приквеле классической хоррор-франшизы «Омен». Об этом сообщил Deadline.

Режиссером картины станет Аркаша Стивенсон, для него «Первый Омен» станет полнометражным дебютом. Кинематографист сам будет работать над сценарием фильма вместе с Тимом Смитом.

Смит также выступит исполнительным продюсером ленты. Созданием «Первого Омена» займется продакшн-компания Phantom Four. Среди продюсеров, ответственных за проект, числятся Дэвид С. Гойер, Кит Левин и Грейси Уилан.

Сюжет приквела пока держится в секрете. Оригинальный фильм «Омен» 1976 года рассказывал о мужчине, который верил, что его пятилетний сын являлся антихристом. У картины было два продолжения, а также ремейк 2006 года.

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