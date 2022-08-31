В Крыму запретили запускать фейерверки и использовать дроны до окончания спецоперации

Жителям Крыма до окончания специальной военной операции на территории Украины запретили использовать дроны и запускать фейерверки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

Он отметил, что в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» внесли соответствующие изменения. «Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан», — добавил Аксенов.

Согласно указу, беспилотники отныне могут использовать только федеральные и местные органы власти. Из пиротехники под запрет на использование не попали только изделия первого класса опасности, например, хлопушки и бенгальские огни.

В августе в Крыму неоднократно срабатывали системы ПВО из‑за беспилотных летательных устройств. Несколько дронов были сбиты в Севастополе, неподалеку от Евпатории.

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