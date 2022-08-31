Реклама
Новости
На аукцион Christie’s впервые за 30 лет выставят картину Дэвида Хокни «Раннее утро, Сент-Максим»
01:32
Звезда «Дома с прислугой» Нелл Тайгер Фри снимется в приквеле хоррор-франшизы «Омен»
00:49
В Крыму запретили запускать фейерверки и использовать дроны до окончания спецоперации
00:07
Netflix/YouTube
Мировая премьера «Пиноккио» Гильермо дель Торо состоится на Лондонском кинофестивале
вчера в 23:14
«Это же Питер. Мы все здесь с подвижной психикой»: тизер сериала «1703» про оперативников
вчера в 22:58
Латвия, Литва, Эстония и Польша могут вести ограничения на въезд россиян с европейскими визами
вчера в 22:34
Режиссер «Бумажного дома» Хавьер Кинтас снимет сериал «Зорро»
вчера в 22:18
В США веганку приговорили к пожизненному заключению. Ее маленький сын умер от недоедания
вчера в 21:24
Внук Нельсона Манделы раскритиковал Меган Маркл. Она сравнила себя с его дедом
вчера в 21:04
Умер Михаил Горбачев, против Асмус завели дело о дискредитации ВС и другие новости дня
вчера в 20:23
Дайджест
Александр Гудков выпустил пародию на песню «Я русский» певца Shaman. Вот реакции на нее
вчера в 20:14
Фонд Билла Гейтса инвестировал в компанию Neutral. Она производит молоко и заботится об экологии
вчера в 19:16
Бывшая «дочка» Paulig в России запустила завод под Тверью
вчера в 19:14
Архитектор и нейросеть Midjourney создали концепт встроенного в природу растущего дома-дерева
вчера в 18:38
Электронщики Triangle Sun выступят на московской крыше
вчера в 18:15
Variety/YouTube
Николас Кейдж снимется в комедии «Сценарий мечты». Ее спродюсирует автор «Солнцестояния» Ари Астер
вчера в 18:08
Пятачок стал кабаном, а Винни Пух мстит старому другу: смотрим трейлер хоррора по детской сказке
вчера в 17:50
VK запустил ежегодную стипендиальную программу для студентов
вчера в 17:29
«Академия звука» запустила бесплатный онлайн-курс для молодых музыкантов
вчера в 16:53
Channels проведут еще одну вечеринку в клубе Gazgolder. Хедлайнеры — Saluki и Friendly Thug 52 Ngg
вчера в 16:45
В Крыму запретили запускать фейерверки и использовать дроны до окончания спецоперации
Сегодня в 21:07

Жителям Крыма до окончания специальной военной операции на территории Украины запретили использовать дроны и запускать фейерверки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

Он отметил, что в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» внесли соответствующие изменения. «Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан», — добавил Аксенов.

Согласно указу, беспилотники отныне могут использовать только федеральные и местные органы власти. Из пиротехники под запрет на использование не попали только изделия первого класса опасности, например, хлопушки и бенгальские огни.

В августе в Крыму неоднократно срабатывали системы ПВО из‑за беспилотных летательных устройств. Несколько дронов были сбиты в Севастополе, неподалеку от Евпатории.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Сергей Аксенов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение