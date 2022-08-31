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Фонд Билла Гейтса инвестировал в компанию Neutral. Она производит молоко и заботится об экологии
Сегодня в 16:16

Фонд Билла Гейтса Breathrough Energy инвестировал в компанию Neutral, которая выпускает молоко и стремится к экологичному производству. Об этом сообщил CNBC.

Таким образом фонд поддержал усилия по сокращению выбросов парниковых газов, немалая часть которых (по данным Breathrough Energy, около 19%) приходится на сельское хозяйство. Ранее Neutral также поддержали предприниматель Марк Кьюбан, баскетболист Леброн Джеймс и музыкант Джон Ледженд.

Neutral получила от фонда 12 млн долларов. На эти деньги компания сможет продолжить закупать так называемые углеродные кредиты, позволяющие выбрасывать определенный объем газов и развивать сотрудничество с фермерскими хозяйствами, в том числе помогать им работать более экологично.

В данный момент продукция Neutral представлена в 2000 магазинов. В будущем компания надеется расширить производство, начать выпускать сливочное масло, а затем и мясные товары.

Neutral привлекает инвесторов своей экологичной политикой. Компания замеряет выбросы углекислого газа на всех стадиях производства и компенсирует те выбросы, которые невозможно исключить. Кроме того, Neutral уже запустила восемь проектов по сокращению выбросов на фермах, еще 30 проектов готовятся к запуску.

Эти инициативы направлены на изменение рациона коров, а также разделение и компостирование навоза. Предложенные меры могут сократить выбросы метана и закиси азота на 19–50%, утверждают в Neutral. Дополнительно помочь в решении проблемы климатического кризиса могут новые способы выращивания растений.

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