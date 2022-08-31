В Москве покажут спектакль «Море синего леса»

3 сентября и 24 октября в московском Театре Терезы Дуровой покажут спектакль «Море синего леса». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Ритмы барабанов тайко перенесут в чащу непроходимого леса, где в иссиня-черной темноте вас встретят очаровательные лисы кицунэ. Мелодии флейты, скромные и чарующие, сольются с мощными ударами, и тогда легенда лунной ночи Цукими Мацури раскроется в море синего леса, проливая свет на все его секреты», — сказано в описании спектакля.