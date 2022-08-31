В Москве покажут спектакль «Море синего леса»

3 сентября и 24 октября в московском Театре Терезы Дуровой покажут спектакль «Море синего леса». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
«Море синего леса» от Taiko in-Spiration — единственное в России японское барабанное шоу.
«Ритмы барабанов тайко перенесут в чащу непроходимого леса, где в иссиня-черной темноте вас встретят очаровательные лисы кицунэ. Мелодии флейты, скромные и чарующие, сольются с мощными ударами, и тогда легенда лунной ночи Цукими Мацури раскроется в море синего леса, проливая свет на все его секреты», — сказано в описании спектакля.
3 сентября планируется два показа «Моря синего леса» в 15.00 и 19.00, 24 октября — в 20.00. Стоимость билетов начинается от 700 рублей.
Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.