Рекламные агентства в России массово сокращают штат сотрудников

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В период с марта по июль 2022 года на фоне ухода иностранных компаний из России на рынке рекламы прошла волна увольнений. Об этом сообщает «Коммерсант».

«57% агентств сократили часть персонала, из них 46% оставили только половину штата», — сказано в опросе, проведенном исследовательским центром АКАР с начала июня по конец июля среди HR-специалистов московских рекламных агентств, как малых, так и крупных.

28% респондентов заявили, что сокращали работников бэк-офиса (ИТ-отдел, бухгалтерия, отдел кадров), еще 27% увольняли персонал подразделений new business (департаменты по развитию бизнеса агентств) и клиентского сервиса, 20% — креативщиков, дизайнеров и команду препродакшена, 19% — специалистов по медиапланированию и закупкам и 17% — сотрудников спонсорских отделов.

По данным опроса, 50% компаний сократили зарплату. При этом 67% из них решили опустить ее на четверть, а треть компаний произвели сокращение оплаты труда от 25 до 50%.

HR-директор группы «Игроник» Елена Буренок заявила, что новая волна сокращений ожидается осенью. По словам президента агентства Progress Дмитрия Солопова, ситуация с увольнениями и уменьшением зарплат в рекламных агентствах будет усугубляться и дальше.

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