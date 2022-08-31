Вышел новый трейлер аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»

Netflix опубликовал новый трейлер аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» («Cyberpunk: Edgerunners»). Его премьера состоится 13 сентября 2022 года.

Ролик начинается с беседы двух главных героев Люси и Дэвида. Их разговор резко прерывается кадрами из разных районов Найт-Сити, которые демонстрируют убийства, секс и жестокость. «Ты либо теряешь рассудок, либо умираешь, ничего между», — произносит закадровый голос.

Внимание! В видео присутствуют мелькающие изображения и яркие вспышки света.

Шоу из десяти эпизодов расскажет о молодом жителе Найт-Сити Дэвиде Мартинесе. Он теряет мать и становится наемником, чтобы выжить в жестоком и одержимом технологиями будущем.

Сериал станет спин-оффом игры Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED. Авторы подчеркивают, что сюжет аниме не будет связан с оригинальной игрой.

Созданием проекта занималась аниме-студия Trigger, в которой работают выходцы из Gainax, ответственные за признанные шедевры «Гуррен-Лаганн» и «Убить или быть убитым». Саундтрек написал Акира Ямаока, известный по работе над музыкой к Silent Hill, а сценарий — Есики Уса («Танец мечей») и Масахико Оцука («Евангелион»).

расскажите друзьям