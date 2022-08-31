В Ереване погибла экс-гендиректор Internews Манана Асламазян

В Ереване в возрасте 70 лет погибла экс-гендиректор фонда Internews и лауреат премии ТЭФИ Манана Асламазян. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на журналистку Викторию Мучник.

«Большое горе. В Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина. Манана — наш большой друг, наша мама. Мама российской журналистики. Даже не знаю, кто сделал больше нее для нас для всех. Боль невыносимая», — написала она в своих соцсетях.

По ее словам, они должны были встретиться вечером, но встреча не состоялась, Асламазян не позвонила, что было на нее не похоже. Затем стало известно о ДТП, «в реанимации сказали, что сделать ничего не смогли».

Манана Асламазян была главой фонда Internews («Образованные медиа»), который занимался поддержкой независимых СМИ. В 2002 году она стала вице-президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), но была исключена оттуда в 2007 году.

Тогда Асламазян стала фигурантом по делу о контрабанде валюты, из‑за чего она уехала из России, а местное отделение Internews прекратило свою работу. По данным следствия, она ввезла в Россию из Франции 9,5 тыс. евро вместо разрешенных 10 тыс. долларов. В ее защиту было опубликовано открытое письмо, под которым подписались больше тысячи журналистов. Позже суд переквалифицировал уголовное дело в административное.

В 2010 году Манане вручили премию ТЭФИ «За личный вклад в развитие российского телевидения».

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