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вчера в 17:48
В Великобритании на аукцион выставили самый старый в мире дом на колесах
Сегодня в 01:01

В Великобритании на аукцион выставили самый старый в мире автодом. Его собираются продать на торгах Bonhams 10 сентября. Об этом стало известно из публикации на сайте аукционного дома.

Участники аукциона смогут приобрести фургон Ford T 1914 года выпуска. В нем могут разместиться одновременно четыре человека. Дом на колесах оборудован соответствующим числом спальных мест, а также дровяной печью.

В автомобиле установлены шкафы для хранения вещей. В салоне можно увидеть пол из полированной сосны. Окна автодома украшены зелеными бархатными шторами. Дом на колесах выполнен по заказу, его первыми владельцами была семья Бенталл.

«Этот уникальный и очаровательный автомобиль оснащен внутренними украшениями, латунными лампами, кастрюлями и сковородками, картинами и антикварными памятными вещами. Он также поставляется с внешними фонарями, топливным баком, запасным колесом», — рассказали в Bonhams.

В 1970-х годах фургон претерпел реставрацию. Заброшенную и проданную к тому моменту машину восстановили в соответствии с оригинальным проектом. Теперь ее можно приобрести: стартовая цена на лот составляет более 1,4 млн рублей.

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