1.⠀«The The Empty»

2. «TKO»

3. «Hot Topic»

4. «My My Metrocard»

5. «FYR»

6. «Mediocrity Rules»

7. «On The Verge»

8. «Seconds»

9. «Viz»

10. «What’s Yr Take On Cassavetes»

11. «Punker Plus»

12. «Shred A»

13. «Eau d’Bedroom Dancing»

14. «Keep On Livin»

15. «Phanta»

16. «Deceptacon»