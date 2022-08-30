Американская электро-рок-группа Le Tigre дала первый концерт с 2011 года — выступление состоялось на фестивале «This Ain’t No Picnic» в Калифорнии. Любительские видео с него появились в ютьюбе.

В треклист концерта вошли песни из всех трех альбомов коллектива: «Le Tigre» (1999), «Feminist Sweepstakes» (2001) и «This Island» (2004). Закрывал его один из главных хитов группы — «Deceptacon».

Целиком список композиций выглядел следующим образом:

1.⠀«The The Empty»

2. «TKO»

3. «Hot Topic»

4. «My My Metrocard»

5. «FYR»

6. «Mediocrity Rules»

7. «On The Verge»

8. «Seconds»

9. «Viz»

10. «What’s Yr Take On Cassavetes»

11. «Punker Plus»

12. «Shred A»

13. «Eau d’Bedroom Dancing»

14. «Keep On Livin»

15. «Phanta»

16. «Deceptacon»

Le Tigre собрались, когда вокалистка феминистской панк-группы Bikini Kill Кэтлин Ханна после первого распада коллектива в конце 1990-х приступила к поиску концертного состава музыкантов для сольной программы под именем Julie Ruin.

К ней присоединились Джоанна Фейтман и Джей Ди Сэмсон — так концертная инициатива переросла в крупный музыкальный проект.

Во второй половине 2000-х Фейтман и Сэмсон собрали экспериментальную группу Men, сочетавшую музыку и перформанс. Она распалась в 2014 году, оставив после себя альбомы «Talk About Body» (2011) и «Labor» (2013).

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