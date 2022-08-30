ВОЗ ожидает новую вспышку COVID-19 осенью

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что организация ожидает новую вспышку COVID-19 в 2022 году с наступлением осени. Его слова приводит ТАСС.

К Европейскому бюро относится и Россия. По прогнозам Клюге, через несколько недель на территории региона будет зарегистрировано 250 млн случаев коронавируса с начала пандемии. За последнюю неделю зафиксированы около 3 тыс. смертей от этого заболевания — порядка 30% от общемирового числа за тот же период.

Несмотря на массовую вакцинацию во многих странах европейского континента, непривитыми все еще остаются миллионы людей. Эту ситуацию, по словам Клюге, необходимо исправить, а также провести ревакцинацию уязвимых групп населения: пожилых, людей с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями.

По состоянию на 30 августа, лидеры по заболеваемости в сутки среди стран Евросоюза — Германия (54,5 тыс.) и Франция (35,7 тыс). В России за сутки выявили 37 тыс. случаев COVID-19. Днем ранее этот показатель составлял 39,7 тыс. В мире, по данным Worldometer, зафиксировано 606,8 млн случаев заражения коронавирусом.

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