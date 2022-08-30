Умер художник-мультипликатор студии Pixar Ральф Эгглстон

В возрасте 56 лет скончался художник-мультипликатор, арт-директор и кинорежиссер Ральф Эгглстон. Об этом сообщает Deadline.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Эгглстон умер в воскресенье, 28 августа, в родном городе Лейк-Чарльз в штате Луизиана.

Ральф Эгглстон родился 18 октября 1965 года. Он окончил частный художественный университет CalArts в Калифорнии. Свою карьеру в кинематографе художник начинал с киностудий Warner Brothers, Amblin Entertainment и Universal, а также в начале пути участвовал в создании «Короля Льва» и «Симпсонов».

В 1992 году Эгглстон начал сотрудничать с Pixar — работы для студии и принесли ему наибольшую популярность. Там художник работал над такими картинами, как «История игрушек», «В поисках Немо», «Рататуй», «Тачки», «Вверх», «Головоломка», «Корпорация монстров» и другими.

Благодаря Pixar Ральф Эгглстон также смог стать режиссером. В 2000 году вышел его короткометражный анимационный фильм «О птичках», который принес Эгглстону «Оскар» в 2002-м. Также за свою карьеру он несколько раз становился лауреатом премии «Энни», в частности за лучший производственный дизайн в «Головоломке».

расскажите друзьям