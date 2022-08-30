Правительство утвердило календарь выходных и праздников на 2023 год

Правительство России утвердило календарь рабочих и выходных дней на 2023 год. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

Ближайшие новогодние праздники продлятся с 31 декабря до 8 января, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», — отмечается в сообщении правительства.

Кроме того, нерабочими будут дни с 23 по 26 февраля, 8 марта, а также периоды с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

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