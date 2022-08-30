Реклама
Новости
Зеленский присвоил госнаграды голливудским актерам, приезжавшим на Украину после начала спецоперации
08:42
Дженнифер Коннелли сыграет с Джоэлом Эдгертоном в сериале «Темная материя»
02:53
Netflix/YouTube
Сотый фильм с участием Лиама Нисона выйдет в декабре. Им станет нуар «Марлоу»
02:16
Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустят ремейк песни «3 сентября»
01:22
Сидни Суини и Брэд Фуллер представят киноадаптацию «Регистрации» Мэдисон Лоусон
00:38
Уильям Фридкин снимет «Военный трибунал по делу о мятеже в Кейне» с Кифером Сазерлендом
вчера в 23:38
В России запустили первый бездетный авиарейс
вчера в 22:48
Priscilla Du Preez/Unsplash
Sony начнет выпускать мобильные игры
вчера в 22:31
В России выросли продажи йодида калия и измерителей радиации
вчера в 21:28
Российские авиакомпании, связанные с туроператорами, лишились 40% лайнеров
вчера в 21:28
Nokia и Ericsson объявили об окончательном уходе из России
вчера в 21:16
Фестиваль «Антон тут рядом» собрал в поддержку фонда 3,8 млн рублей
вчера в 20:53
Уголовное дело журналиста «Новой», итоги MTV Video Music Awards и другие новости дня
вчера в 20:30
Дайджест
Тесса Томпсон и Джозеф Гордон-Левитт сыграют в триллере «Эш». Его снимет Flying Lotus
вчера в 20:19
No Age опубликовали новую песню «Compact Flashes»
вчера в 20:17
Умер Роберт ЛюПон — доктор Брюс Кусамано из «Клана Сопрано»
вчера в 19:33
Кинопродюсера Дмитрия Большакова осудили на 5,5 лет за взятки при съемках «Чикатило»
вчера в 19:10
Театр «Шалом» представит спектакль «Полная иллюминация» по роману Фоера
вчера в 19:01
Yung Lean/YouTube
Yung Lean выложил два новых сингла: «Chinese Restaurant» и «Lazy Summer Day»
вчера в 18:58
Белоусов: потерять работу или перейти на неполную занятость могут до 300 тыс. россиян
вчера в 18:19
Зеленский присвоил госнаграды голливудским актерам, приезжавшим на Украину после начала спецоперации
Сегодня в 05:42

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды зарубежным знаменитостям и политикам, которые поддержали страну после начала спецоперации. Об этом в своем твиттере сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Владимир Зеленский отметил государственными наградами друзей Украины, которые поддерживают нас с самого начала. Благодарим [бывшего посла США в России] Майкла Макфола, [дизайнера] Демну Гвасалию, [актеров] Шона Пенна, Бена Стиллера, Лива Шрайбера, [актрису] Джессику Честейн и многих других», — написал Ермак.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте администрации президента Украины и датирован 23 августа. В нем отмечается, что Макфол, Гвасалия, Пенн, Стиллер и Шрайбер получили орден «За заслуги» третьей степени, а Честейн — орден княгини Ольги третьей степени.

Согласно документу, награды присвоены также госсекретарю США Энтони Блинкену, мнистру Италии Марио Драги, главе Минобороны США Ллойду Остину и участникам группы Imagine Dragons Бену Макки, Дэну Платцману, Дэну Рейнольдсу, Уэйну Сермону, их менеджеру Маку Рейнольдсу и многим другим.

«Вашу поддержку, искреннюю и бескорыстную, трудно переоценить. Эти награды — символ благодарности Украины и украинцев тем, кто помогает нам отстаивать свободу и независимость», — добавил Андрей Ермак.

Актеры Шон Пенн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер и Джессика Честейн приезжали в Украину после начала спецоперации России на Украине. Демна Гвасалия и участники Imagine Dragons стали амбассадорами украинской государственной платформы по сбору пожертвований для страны United24.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Владимир ЗеленскийМайкл МакфолМарио ДрагиАндрей ЕрмакБен СтиллерШон ПеннДжессика ЧестейнДемна ГвасалияЭнтони БлинкенЛлойд Остин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение