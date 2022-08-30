Зеленский присвоил госнаграды голливудским актерам, приезжавшим на Украину после начала спецоперации

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды зарубежным знаменитостям и политикам, которые поддержали страну после начала спецоперации. Об этом в своем твиттере сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Владимир Зеленский отметил государственными наградами друзей Украины, которые поддерживают нас с самого начала. Благодарим [бывшего посла США в России] Майкла Макфола, [дизайнера] Демну Гвасалию, [актеров] Шона Пенна, Бена Стиллера, Лива Шрайбера, [актрису] Джессику Честейн и многих других», — написал Ермак.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте администрации президента Украины и датирован 23 августа. В нем отмечается, что Макфол, Гвасалия, Пенн, Стиллер и Шрайбер получили орден «За заслуги» третьей степени, а Честейн — орден княгини Ольги третьей степени.

Согласно документу, награды присвоены также госсекретарю США Энтони Блинкену, мнистру Италии Марио Драги, главе Минобороны США Ллойду Остину и участникам группы Imagine Dragons Бену Макки, Дэну Платцману, Дэну Рейнольдсу, Уэйну Сермону, их менеджеру Маку Рейнольдсу и многим другим.

«Вашу поддержку, искреннюю и бескорыстную, трудно переоценить. Эти награды — символ благодарности Украины и украинцев тем, кто помогает нам отстаивать свободу и независимость», — добавил Андрей Ермак.

Актеры Шон Пенн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер и Джессика Честейн приезжали в Украину после начала спецоперации России на Украине. Демна Гвасалия и участники Imagine Dragons стали амбассадорами украинской государственной платформы по сбору пожертвований для страны United24.