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Дженнифер Коннелли сыграет с Джоэлом Эдгертоном в сериале «Темная материя»
Вчера в 23:53

Американская актриса Дженнифер Коннелли («Реквием по мечте», «Дом из песка и тумана») и австралийский актер Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби», «Черная месса») снимутся в сериале Apple «Темная материя». Об этом сообщил Deadline.

Шоу будет состояться из девяти эпизодов. Оно расскажет о физике Джейсоне Дессене, который однажды оказывается в альтернативной версии своей жизни. Ему предстоит непростой путь через множество реальностей обратно к своей семье.

Эдгертон исполнит роль Дессена, а Коннели предстанет в образе его жены Даниэлы. Шоураннером проекта станет Блейк Крауч — автор одноименного романа, по мотивам которого и поставят сериал.

Крауч выступит исполнительным продюсером «Темной материи» вместе с Эдгертоном, Мэттом Толмачем и Дэвидом Мэнперлом. Первые три эпизода шоу снимет режиссер Якоб Вербрюгген («Сумеречная зона», «Вторжение», «Черное зеркало»).

Кто поставит остальные серии, пока не разглашается. Когда сериал выйдет на экраны, также не сообщается. Премьера шоу состоится на стриминговом сервисе Apple TV+.

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