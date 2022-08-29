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Сотый фильм с участием Лиама Нисона выйдет в декабре. Им станет нуар «Марлоу»
Вчера в 23:16

В декабре 2022 года на киноэкраны выйдет 100-й фильм с участием британского актера Лиама Нисона, известного по фильмам «Список Шиндлера» и «Человек тьмы». Он будет называться «Марлоу», сообщил Collider.

Картина будет представлять собой нуар-триллер, действие которого развернется в 1930-х годах. В центре истории окажется детектив Филип Марлоу, который получает заказ разыскать бывшего любовника богатой наследницы.

Девушку в фильме сыграет Диана Крюгер. Режиссером ленты станет лауреат «Оскара» Нил Джордан, снявший «Интервью с вампиром» и «В объятиях лжи». Ранее он уже работал с Нисоном над байопиком «Майкл Коллинз».

Джордан заявил, что не представляет «Марлоу» без Нисона. В проекте актеру предстоит сыграть внешне грубого, но проницательного и глубокого персонажа, который впервые появился в книгах Рэймонда Чендлера в конце 1930-х годов.

В основу фильма Джордана ляжет роман Джона Бэнвилла «Черноглазая блондинка». Сценарий «Марлоу» написал еще один обладатель премии «Оскар» — Уильям Монахан, работавший над «Отступниками» и «Совокупностью лжи».

В «Марлоу», помимо Крюгер и Нисона, снимутся Джессика Лэнг, Алан Камминг, Адевале Акиннуойе-Агбадже, Даниэла Мельхиор, Йэн Харт, Колм Мини и Франсуа Арно. Продюсерами ленты выступят Элизабет Коста де Борегар, Патрик Малдун, Селин Хаддад и Стивен Симс. Премьера фильма намечена на 2 декабря.

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Лиам НисонНил ДжорданДиана КрюгерМайкл КоллинзДжон БэнвиллДжессика ЛэнгАлан КаммингФрансуа АрноПатрик Малдун
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