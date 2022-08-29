Сидни Суини и Брэд Фуллер представят киноадаптацию «Регистрации» Мэдисон Лоусон

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини и американский продюсер Брэд Фуллер, известный по фильмам «Техасская резня бензопилой» и «Ужас Амитивилля», выпустят киноадаптацию романа Мэдисон Лоусон «Регистрация». Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит компания Sony Pictures. Сценарий ленты подготовят Бен Коллинс и Люк Пиотровский (оба — «Дом на другой стороне»). Фуллер и Суини станут продюсерами проекта. Последняя также выступит исполнительницей главной роли.

Детали сюжета будущего фильма пока держатся в секрете. Книга Лоусон выйдет в издательстве CamCat Publishing 27 сентября. Экранизацией романа будут заниматься продакшн-студии Fifty-Fifty Films и Fuller Media Brand.

Для Суини «Регистрация» станет уже не первым продюсерским проектом. Ранее стало известно, что актриса займется телеадаптацией книги «The Players Table» («Стол игроков») в сотрудничестве с компанией Endeavor Content.

Фуллер же в ближайшее время поработает вместе с Майклом Бэем над проектом «Platinum Dunes» («Платиновые дюны»). В данный момент он занимается научно-фантастическим триллером «Trespasser» по графическому роману Джастина М. Райана.

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