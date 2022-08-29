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Nokia и Ericsson объявили об окончательном уходе из России
Сегодня в 18:16

Финский производитель электроники Nokia и шведский поставщик телекоммуникационного оборудования Ericsson окончательно уйдут с российского рынка, пишет Reuters со ссылкой на заявления представителей компаний.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы. Официальное присутствие компании в стране продлится до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие», — сообщил представитель финского предприятия. В России у Nokia около 2000 сотрудников, отмечает агентство.

В штате Ericsson сейчас трудятся порядка 400 работников, передает ТАСС. «Мы оказываем финансовую и социальную поддержку всем сотрудникам, которых это затронет. Многие из наших сотрудников уже находились в оплачиваемом отпуске», — заявил представитель компании. Она будет сворачивать деятельность в ближайшие месяцы по мере выполнения обязательств перед заказчиками.

Источники «Коммерсанта» допускают, что часть сотрудников поддержки Ericsson будут трудоустроены в новой структуре, которую создаст российский топ-менеджмент. В Минпромторге сообщили, что ряд специалистов Nokia и Ericsson уже получил работу в российских компаниях.

Со ссылкой на данные экспертов «Коммерсант» также пишет, что у операторов связи могут возникнуть проблемы из‑за отсутствия комплектующих для базовых станций.

Первое время операторы будут использовать ранее приобретенные запасные комплекты, однако их количество ограничено, говорят в Ростехе, который планирует выпускать отечественное телекоммуникационное оборудование. Оно, согласно заявлению представителя госкорпорации, может стать альтернативой зарубежному.

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