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Умер Роберт ЛюПон — доктор Брюс Кусамано из «Клана Сопрано»
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В возрасте 76 лет умер американский актер Роберт ЛюПон, сообщает издание TMZ со ссылкой на дирекцию театра MCC, или Manhattan Class Company, который он основал.

Смерть наступила 27 августа. Актер на протяжении трех лет боролся с раком поджелудочной железы.

ЛюПон родился в Нью-Йорке в 1946 году. Занимался танцами, выступал на Бродвее, был номинирован на американскую премию «Тони», театральный эквивалент «Оскара» и «Грэмми». Основал театр MCC в 1986-м — ряд его постановок также номинировался на эту премию в категории «Лучшая пьеса».

В кино наиболее известен благодаря роли в сериале Дэвида Чейза и Тимоти Ван Паттена «Клан Сопрано» — он сыграл доктора Брюса Кусамано, врача и соседа Тони Сопрано. Также ЛюПон снимался в сериалах «Секс в большом городе», «Закон и порядок», «Элли МакБил». Всего участвовал в более чем сотне проектов.

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