Фонд «Синдром любви» запустил кампанию, посвященную профессиям и увлечениям людей с синдромом Дауна

Благотворительный фонд «Синдром любви» запустил медиакампанию, посвященную профессиям и увлечениям молодых людей с синдромом Дауна. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

Фонд выпустил видеоролики о 16-летнем футболисте Алеше Колясникове и 20-летней официантке Любе Шалонской, в которых мамы ребят рассказывают об их любимых занятиях.

Ролики призваны привлечь внимание неравнодушных людей к работе фонда. В «Синдроме любви» надеются на финансовую поддержку — она позволит организации создать программы развития адаптивного спорта и трудоустройства людей с синдромом Дауна.

«Идея роликов — в том, чтобы показать: с помощью поддержки семьи и НКО люди с синдромом Дауна могут вырасти в самостоятельных взрослых, чья жизнь будет не менее наполненной и интересной, чем у других», — рассказали в фонде.

Помимо видео, для фандрайзинговой кампании создали билборды с фотографиями Алеши и Любы. Их разместили в аэропортах и на линии МЦК в Москве.

Фонд «Синдром любви» существует с 2016 года. Он занимается психолого-педагогической и социальной поддержкой людей с синдромом Дауна, а также активно участвует в просвещении и формировании толерантной среды. Среди проектов фонда — мультфильм «Дневник Андрюши», шоу «Хочу на работу» и «Книжки вверх ногами», акция «Простыми словами» и запуск первого подкаста о синдроме Дауна в России.