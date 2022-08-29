«Буквально изменивший музыку»: вышел трейлер «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом

Онлайн-кинотеатр Roku выложил трейлер фильма «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Премьера состоится 8 сентября на кинофестивале в Торонто, а 4 ноября — на стриминге.

О предстоящем выходе трейлера в соцсетях сообщил сам Эл Янкович. Комедийный певец выложил восьмисекундное превью.

В ролике можно проследить путь Янковича, которому сначала в голову приходит идея спародировать культовые хиты на аккордеоне, а потом он уже собирает фанатов на своих концертах. Можно даже услышать его песню «I Love Rocky Road» 1983 года.

Предстоящий фильм покажет ранее нерассказанную историю карьеры культового певца, в дискографии которого хиты «Eat It», «Canadian Idiot», «White and Nerdy» и «Amish Paradise». Янкович продал более 10 млн копий альбомов, пять раз выиграл «Грэмми», а также записал шесть платиновых пластинок.

Главную роль в фильме исполнил Дэниел Рэдклифф. В нем также снялись Джулианна Николсон («Большой куш»), Рейнн Уилсон («Офис») и Тоби Хасс («Дневник баскетболиста»).

Режиссером картины выступил Эрик Аппель, который снимал эпизоды сериалов «Бруклин 9-9», «Силиконовая долина» и многих других. Кроме того, он написал сценарий совместно с самим Янковичем.