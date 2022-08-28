В Португалии нашли крупнейший в Европе скелет динозавра

В городе Помбал, Португалия, обнаружили останки брахиозавра — представителя крупнейшего вида из всех динозавров и наземных животных, когда‑либо существовавших на земле. Исследователи называют его самым большим скелетом динозавра, найденным в Европе, пишет Phys.org.

Скелет был найден в саду за жилым домом. Его владелец заметил фрагменты окаменелостей еще в 2017 году и связался с исследователями из Лиссабонского университета. Тогда же и начались раскопки.

«Необычно найти все ребра такого животного, не говоря уже о том, что они сохранили свое первоначальное анатомическое положение», — сказала сотрудница Лиссабонского университета Элизабет Малафая.

Исследователи надеются, что при дальнейших раскопках им удастся обнаружить больше частей одного и того же динозавра. Судя по размеру скелета палеонтологи предположили, что он был 12 метров в высоту и 25 метров в длину.

Малафая также отметила, что этот динозавр жил примерно 145 млн лет назад. По ее словам, это открытие является очень важным для дальнейшего изучения Юрского периода в целом и древней фауны Пиренейского полуострова в частности.