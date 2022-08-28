Август в Москве стал самым жарким за всю историю наблюдений

Нынешний август в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которая длится уже 143 года. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

До этого самым жарким месяцем считался август 2010 года. По словам Вильфанда, вторая половина месяца была «очень жаркая», установился мощный антициклон.

С ним согласен специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его данным, среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, а в августе 12 лет назад — плюс 21,8.

Сопоставимыми по жаре годы были 2007, когда среднемесячная температура составила плюс 20,2 градуса, и 1972 год — плюс 20,6 градуса. «То есть, если так посчитать, то в среднем такие волны субтропической жары в августе в средней полосе, в Центральной России и в столице случаются раз в 18-20 лет», — сказал Тишковец.

Однако уже 1 сентября в Москве наступит аномальное похолодание — температура упадет до плюс 10-15 градусов днем, а утром будет 7-12 градусов и мелкий дождь. По словам Тишковца, такая температура на несколько градусов ниже климатической нормы.

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