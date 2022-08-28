На якутского музыканта завели дело о дискредитации ВС из‑за баннера «Якутский панк против войны»

На лидера якутской панк-группы Crispy Newspaper, активиста Айхала Аммосова (по паспорту — Игорь Иванов) завели уголовное дело по статье о публичной дискредитации вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК). Об этом сообщает фонд «Свободная Якутия».

По данным «ОВД-Инфо»*, Аммосова задержали 15 августа. Вместо со своей подругой он попытался вывесить пацифистский баннер на здании в центре Якутска в день приезда в город премьер-министра Михаила Мишустина. На нем было написано: «Yakutian punk against war» («Якутский панк против войны»).

Акцию сорвали семь сотрудников центра «Э», которые, по словам музыканта, за ним следили и впоследствие задержали. 17 августа суд арестовал Айхала Аммосова на 15 суток, он находится в изоляторе временного содержания в поселке Нижняя Бестяха.

По уголовному делу о дискредитации армии Аммосову может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

К ответственности по статье 280.3 УК привлекают тех, кто ранее уже был признан виновным по административной статье о дискредитации армии (статья 20.3.3 КоАП). Соответствующий протокол на Аммосова составили в апереле — тогда активист вышел к магазину ритуальных услуг с плакатом «Жених приехал» (цитата из фильма «Груз 200»), зажег свечи и возложил цветы к памятнику «Город-герой Киев».

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