Полиция в Москве не дала провести автопробег «богатых и успешных» владельцев спорткаров

В районе Москва-Сити полицейские пресекли несанкционированный автопробег владельцев дорогих спортивных автомобилей. В столичном главке МВД пообещали задержать водителей, передает РИА «Новости».
По словам источника агентства, участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки «Богатые и успешные». Водители приехали на место сбора на Ferrari, Lamborghini, Porsche и других спорткаров.
Телеграм-канал Shot опубликовал кадры задержания участников планируемого автопробега. Организатором выступал криптоблогер Алексей Хитров.
По данным Shot, в автопробеге планировали поучаствовать более 200 человек, внесшие за это от 40 тыс. до 350 тыс. рублей.
Задержали не всех «богатых и успешных» автомобилистов, утверждает Shot. Спорткар криптопредпринимателя Александра Вайса эвакуировали, но самого мужчины в списке задержанных нет.