Реклама
Новости
Август в Москве стал самым жарким за всю историю наблюдений
17:03
ТАСС: перелеты в Сочи станут быстрее с 30 августа
16:59
Айхал Аммосов / «ВКонтакте»
На якутского музыканта завели дело о дискредитации ВС из‑за баннера «Якутский панк против войны»
16:23
FT: Евросоюз собирается приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией
16:21
Полиция в Москве не дала провести автопробег «богатых и успешных» владельцев спорткаров
15:41
Джоан Роулинг объяснила, почему не захотела сниматься в спецвыпуске «Гарри Поттера»
14:49
Англоязычную версию издания «Холод» раскритиковали в сети. Его название созвучно с Голодомором
14:10
Netflix/Twitter
Сериалы «Наследники» и «Очень странные дела» стали победителями Гильдии менеджеров по локациям
13:59
Власти Майами выкупают у горожан оружие для передачи Украине
13:28
В Москве зафиксировали увеличение количества смога и ухудшение видимости
13:11
Dell ушел из России еще в середине августа
12:42
ЧГТРК «Грозный»/YouTube
Кадыров выступил против отпусков для военных во время спецоперации
10:53
Reuters: два корабля ВМС США вошли в Тайваньский пролив впервые после визита Пэлоси на остров
09:42
«Сопрано», «Игра престолов» и «Декстер»: 24 сериала с худшими финалами по версии Variety
08:52
Гостиница в Донецке, где остановилась Барановская, попала под обстрел. Ведущая не пострадала
вчера в 21:07
Путин поручил выплатить до 20 тыс. рублей «вынужденно прибывшим на территорию РФ» жителям Украины
вчера в 20:35
В Великобритании молодожены пригласили на свадьбу Киану Ривза — и он пришел
вчера в 20:20
Адвокаты основателя WikiLeaks обжаловали решение Великобритании о его экстрадиции
вчера в 19:07
Пугачева вернулась в Россию, Joji назвал дату выхода нового альбома и другие новости дня
вчера в 18:47
Дайджест
РБК: власти обсудят сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию
вчера в 16:53
Полиция в Москве не дала провести автопробег «богатых и успешных» владельцев спорткаров
Сегодня в 12:41

В районе Москва-Сити полицейские пресекли несанкционированный автопробег владельцев дорогих спортивных автомобилей. В столичном главке МВД пообещали задержать водителей, передает РИА «Новости».

По словам источника агентства, участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки «Богатые и успешные». Водители приехали на место сбора на Ferrari, Lamborghini, Porsche и других спорткаров.

Телеграм-канал Shot опубликовал кадры задержания участников планируемого автопробега. Организатором выступал криптоблогер Алексей Хитров.

По данным Shot, в автопробеге планировали поучаствовать более 200 человек, внесшие за это от 40 тыс. до 350 тыс. рублей.

Задержали не всех «богатых и успешных» автомобилистов, утверждает Shot. Спорткар криптопредпринимателя Александра Вайса эвакуировали, но самого мужчины в списке задержанных нет.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Алексей Хитров
теги
Ferrari
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение