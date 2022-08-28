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Англоязычную версию издания «Холод» раскритиковали в сети. Его название созвучно с Голодомором
Сегодня в 11:10

Издание «Холод» объявило в своем твиттере о запуске англоязычной версии сайта. Новым названием онлайн-медиа стало «Holod», и пользователям соцсети оно сильно не понравилось.

Все началось с твита в аккаунте @ed_troshkin, который высмеивает людей, позиционирующих себя как политических экспертов, но на деле совсем не разбирающихся в явлениях, связанных с Россией. Вот что в нем было написано:

«Эта история с Holod Media — все, что вам нужно знать о „российских либералах“. В Украине Holod означает „голод“ и вызывает воспоминания о национальной трагедии. В России Kholod означает „холод“ — явление, которое Путин использует как оружие против Европы»

Дело в том, что слово «holod» созвучно с «Holodomor» («Голодомор») — термином, описывающим массовый голод в 1932–1933 годах на территории Украинской ССР, во время которого умерло около 2,2 млн человек.

Часть пользователей восприняла публикацию @ed_troshkin всерьез и поддержала ее автора. Вот некоторые из последующих за ней твитов.

«Я полагаю, что талантливый дизайнер, вероятно, мог бы сделать что‑то классное с транслитерацией, которую вы предлагаете. Моей первой мыслью, когда я увидел „Cold“ („Холод“), было то, что это не лучший выбор, учитывая, как Россия использовала поставки газа в качестве оружия против Украины и, вероятно, сделает это снова этой зимой!», — @CurtainSilicon.

«Может это просто невежество. Но если бы „англоязычная версия“ этого „независимого“ издания выпускала материалы по Украине, я бы относился к ним скептически. Любой достаточно сведущий, читающий по-английски наблюдатель за происходящем в Украине, не допустит такой ошибки. Голодомор (голод 1932-33 гг.) занимает центральное место в национальной памяти Украины», — @MatthewDPauly.

Теперь пользователи твиттера требуют от редакции издания «Холод» сменить название.

«Почему вы назвались Голодом и знаете ли вы, насколько это бесчувственно (мягко говоря) во время войны, особенно, если учитывать исторический контекст Голодомора? Если вы имели в виду „холод“, пожалуйста, поменяйте название на „kholod“, поскольку это корректная форма транслитерации», — @YPYurchenko.

«Вам, ребята, следует провести ребрендинг и серьезно поразмыслить о том, почему вы сочли уместным название, напоминающее о голоде, при том, что Россия ОПЯТЬ совершает геноцид в Украине [Украина объявила советский Голодомор актом геноцида]. Вы не можете быть надежным источником новостей для региона, пока не преодолеете российский колониализм», — @motinka.

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