Путин поручил выплатить до 20 тыс. рублей «вынужденно прибывшим на территорию РФ» жителям Украины

Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик, «вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим на территорию РФ». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что на выплаты могут претендовать лица, въехавшие в страну после 18 февраля, но не признанные беженцами. Подходящим под это описание гражданам полагается:

ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тыс. рублей либо ежемесячная социальная выплата инвалидам — 10 тыс. рублей;

доплата к указанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим 80 лет, — 3000 рублей;

ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 рублей;

единовременная выплата беременным женщинам — 10 000 рублей;

единовременная выплата при рождении ребенка — 20 000 рублей;

ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — 4000 рублей, в случае если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении им образования — 4000 рублей;

ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 000 рублей.

Выплаты назначаются с 1 июля и будут производиться до 31 декабря 2022 года.

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