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Сотни артистов, футуристичные инсталляции и новые сцены: как прошел Signal 2022
Сегодня в 09:44

С 18 по 21 августа в арт-парке Никола-Ленивец прошел шестой электронный фестиваль Signal. В этот раз он объединил актуальную музыку, эко-архитектуру, современное искусство, перформанс и поэзию.

В эти дни фестиваль посетили 16 тыс. человек. Мероприятие по традиции открыли участники Signal Music Residency — шесть музыкантов и четыре видеохудожника, которые представили восьмиканальную аудио-визуальную инсталляцию.

Всего семи сценах Signal 2022 выступили более 180 артистов. Среди хедлайнеров — AOKI takamasa из Японии, Lalalar из Турции, Dubtil и Matei Tulbure из Румынии, Dist из Аргентины, Domenico Crisci из Италии, Gotshell из Колумбии и Bruno Curtis из Германии. Локальные артисты: Электрофорез, тима ищет свет, Дельфин, Интурист, Kedr Livanskiy, Всадники ЖКХ, Hipushit, Yung Acid и многие другие.

На сцене Pop-up отыграли Cream Soda, Mashkov, Kito Jempere Love Orchestra, Mirèle, Кассета и MC Cенечка. Там же прошел «секретный» концерт Антохи МС.

Каждая сцена была оформлена в своей тематике и выглядела как арт-объект. Например, главная, Signal переливалась в лучах масштабной световой инсталляции Perspicere, подготовленной студией Dreamlaser. Декорации сцены Prizma менялись в соответствии с настроением каждого саб-ивента. В центре Rodnya появилась 15-метровая параметрическая инсталляция Digital Noise с генеративным визуальным наполнением, а Möbius художники студии figura•fon украсили зеркальным арт-объектом в форме ленты Мебиуса.

Также на фестивале появилась большая поляна, посвященная космосу. Там расположились аэростаты, летающая тарелка, парящие серебристые шары. Космическую атмосферу организаторы дополнили туманом, пронизанным лучами лазеров.

В парке можно было посмотреть на проекты победителей творческого конкурса. «Бар-Горизонт», возвышающийся над землей; «Сарай-Градиент», постепенно врастающий в природу, а также узыкально-световое произведение вокруг моста над живописным лесным болотом от студии Radugadesign.

Школа Contented представила инсталляцию «Узы/Суперпозиция» о децентрализованной макросистеме, объединяющей живые и неживые объекты в единую сеть, а студенты Британской высшей школы дизайна — портал Entrance, позволяющий увидеть альтернативную реальность.

На Signal 2022 была запущена большая образовательная программа. Все четыре дня фестиваля работал лекторий, в котором эксперты говорили о музыке, архитектуре, дизайне, медиаискусстве и новой культуре.

Фестиваль возобновил и расширил работу театральной программы Signal Play. Режиссер Юрий Квятковский объединил древнегреческое дионисийское действие с современными технологиями и получился полуторачасовой перформанс, который развивался в пяти локациях.

И по традиции на Signal 2022 была масса развлечений на любой вкус: иммерсивные спектакли, коллективные медитации и лекции, мастер-классы по апсайклингу, спортивные корнеры, маркеты с одеждой, книгами, аксессуарами и косметикой и многое другое.

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