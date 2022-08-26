В России временно прекратили выдавать загранпаспорта сроком на 10 лет

В России временно перестали выдавать заграничные паспорта нового образца, срок действия которых составляет десять лет. Об этом сообщил Консульский департамент МИД.

В ведомстве заявили, что оформление документов прекращается «в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя». В течение какого срока не будут выдаваться паспорта нового образца, не уточняется.

При этом россияне могут оформить документы старого образца — они действуют в течение пяти лет. Их выдача продолжается без изменений, подчеркнули в МИД.

Ранее посольства России в ряде стран приостановили прием заявок на оформление паспортов нового образца. Они отличаются от прежних наличием электронного чипа с информацией о владельце и его отпечатках пальцев.