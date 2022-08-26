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На аукцион Christie’s выставят коллекцию Пола Аллена с работами Ренуара, Боттичелли и Хокни
Сегодня в 20:04

Аукционный дом Christie’s выставит на торги личную коллекцию сооснователя Microsoft Пола Аллена стоимостью в 1 млрд долларов. Об этом сообщил Би-би-си.

В нее входят 150 произведений искусства, в том числе картины Сандро Боттичелли, Поля Сезанна, Пьера Огюста Ренуара, Дэвида Хокни и Роя Лихтенштейна. Деньги от продаж работ направят на благотворительность.

Пол Аллен скончался от рака в октябре 2018 года в возрасте 65 лет. Он указал в своем завещании, что его коллекцию необходимо распродать. Аукцион состоится в ноябре, он станет, вероятно, крупнейшим в истории.

По словам гендиректора Christie’s Гийома Черутти, этот аукцион будет не похож ни на один другой. Он отметил «исключительное качество и разнообразие работ» в коллекции и назвал грядущие торги «событием беспрецедентного масштаба».

Коллекция Аллена «отражает разнообразие его интересов, я их загадочностью и красотой», добавила сестра сооснователя Microsoft Джоди.

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Пол АлленСандро БоттичеллиПоль СезаннПьер Огюст
теги
Microsoft
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