На аукцион Christie’s выставят коллекцию Пола Аллена с работами Ренуара, Боттичелли и Хокни

Аукционный дом Christie’s выставит на торги личную коллекцию сооснователя Microsoft Пола Аллена стоимостью в 1 млрд долларов. Об этом сообщил Би-би-си.

В нее входят 150 произведений искусства, в том числе картины Сандро Боттичелли, Поля Сезанна, Пьера Огюста Ренуара, Дэвида Хокни и Роя Лихтенштейна. Деньги от продаж работ направят на благотворительность.

Пол Аллен скончался от рака в октябре 2018 года в возрасте 65 лет. Он указал в своем завещании, что его коллекцию необходимо распродать. Аукцион состоится в ноябре, он станет, вероятно, крупнейшим в истории.

По словам гендиректора Christie’s Гийома Черутти, этот аукцион будет не похож ни на один другой. Он отметил «исключительное качество и разнообразие работ» в коллекции и назвал грядущие торги «событием беспрецедентного масштаба».

Коллекция Аллена «отражает разнообразие его интересов, я их загадочностью и красотой», добавила сестра сооснователя Microsoft Джоди.