Звезда «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган сыграет в четвертом сезоне «Пацанов»

Джеффри Дин Морган известный по ролям в таких сериалах, как «Ходячие мертвецы», и «Сверхъестественное», присоединился к актерскому составу четвертого сезона «Пацанов». Об этом сообщает Deadline.

Кого он будет играть, пока неизвестно. Но он должен появиться как минимум в нескольких эпизодах.

Морган впервые будет работать с продюсером и сценаристом Эриком Крипке со съемок в «Сверъестественном», где он играл роль Джона Винчестера. Deadline пишет, что Крипке давно звал актера в сериал.

«Джеффри Дин Морган — фанат сериала, поэтому мы с ним ведем переговоры. Мы пытаемся придумать что‑нибудь для четвертого сезона. Пока ничего окончательно не решено, но мы с ним общаемся, переписываемся по электронной почте и смотрим, сможем ли мы совместить это с его плотным графиком. Так что следите за новостями», — рассказывал не так давно продюсер.

25 августа Крипке опубликовал в твиттере фотографию, под которой написал «Добро пожаловать в семью, Джеффри Дин Морган».

Снимок со съемок четвертого сезона сериала «Пацаны» © therealKripke/Twitter

Сериал «Пацаны» основан на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.

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