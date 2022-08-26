Концерты фестиваля «Главлето» переместятся в «Главклуб» из парка «Красная Пресня»

Концерты, запланированные в рамках «Главлета», сменят место проведения. Вместо парка «Красная Пресня» они состоятся в «Главклубе». Об этом сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятий.

Изменение коснется фестиваля «Жиза», который запланирован на 27 августа. На нем выступят дарк-синти-поп-дуэт «Электрофорез», уральский бэнд «Перемотка» и петербургский артист «Хмыров».

Также в «Главклуб» переместится шоу Шуры — оно состоится 28 августа. На концерте прозвучат как полюбившиеся хиты певца, так и его новые песни, обещают организаторы. Приобрести билеты на выступление можно на «Афише».

Там же можно найти и билеты на «Жизу». Оба мероприятия начнутся в 20.00. На них приглашаются слушатели старше 16 лет.

Предыдущие события «Главлета» проходили на специальной концертной площадке в парке «Красная Пресня». Там уже выступили Жанна Агузарова, Валерий Сюткин, Богдан Титомир, Мэйби Бэйби и другие артисты.