В сети появился трейлер фильма Роберта Дави «Мой сын Хантер» о скандальной жизни младшего сына президента США Джо Байдена.
В центре сюжета находится сам Хантер, его отношения с отцом, коррумпированный бизнес и разгульный образ жизни. «Внимание! Этот фильм содержит: секс, проституцию, наркотики, кумовство, отмывание денег, еще секс, ноутбук из ада, китайских шпионов, украинских „бизнесменов“, Коммунистическую партию Китая, распродажу Америки и семью», — сказано в описании проекта.
Роль Хантера Байдена исполнил Лоренс Фокс («Джейн Остин»), а Джо Байдена — Джон Джеймс («Династия»). В картине также сыграли Джина Карано («Дэдпул»), Келли Рейтер («Вложения»), Йована Стевич («Убийцы моего отца»).
Премьера фильма запланирована на 7 сентября.
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