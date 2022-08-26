В центре сюжета находится сам Хантер, его отношения с отцом, коррумпированный бизнес и разгульный образ жизни. «Внимание! Этот фильм содержит: секс, проституцию, наркотики, кумовство, отмывание денег, еще секс, ноутбук из ада, китайских шпионов, украинских „бизнесменов“, Коммунистическую партию Китая, распродажу Америки и семью», — сказано в описании проекта.