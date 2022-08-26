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Вышел трейлер фильма «Мой сын Хантер» — о скандальной жизни младшего сына Джо Байдена
Сегодня в 13:06

В сети появился трейлер фильма Роберта Дави «Мой сын Хантер» о скандальной жизни младшего сына президента США Джо Байдена.

В центре сюжета находится сам Хантер, его отношения с отцом, коррумпированный бизнес и разгульный образ жизни. «Внимание! Этот фильм содержит: секс, проституцию, наркотики, кумовство, отмывание денег, еще секс, ноутбук из ада, китайских шпионов, украинских „бизнесменов“, Коммунистическую партию Китая, распродажу Америки и семью», — сказано в описании проекта.

Роль Хантера Байдена исполнил Лоренс Фокс («Джейн Остин»), а Джо Байдена — Джон Джеймс («Династия»). В картине также сыграли Джина Карано («Дэдпул»), Келли Рейтер («Вложения»), Йована Стевич («Убийцы моего отца»).

Премьера фильма запланирована на 7 сентября.

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